Firari Karatepe'nin kaçış ağına ilişkin 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, firari FETÖ hükümlüsü Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Muğla Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

Soruşturmada, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı; İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddialara göre şüphelilerin, Karatepe'nin firari olduğu dönemde maddi yardım sağladıkları yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturma, Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller ve bu materyaller üzerinden yürütülen teşhis çalışmalarına dayanarak sürdürüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda, firari dönemindeki bağlantılar ve iletişim ağı detaylı şekilde incelendi.

Karatepe'nin yakalanması ve soruşturmanın ilerleyişi:

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsünde adı geçen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, yaklaşık 10 yıl firari olarak arandı. Karatepe, 1 Ağustos 2026'da Afyonkarahisar'da yakalanıp Muğla'ya getirildi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karatepe, 5 Ağustos 2026'da hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada, firari olduğu dönemdeki faaliyetleri ile bağlantılı olarak Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde sakladığını bildirdiği silah ve mühimmatlara ilişkin arama ve yer gösterme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden daha önce ele geçirilen silahlarla bağlantının belirlenmesine yönelik DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütüldü.

Muğla'ya getirilen 10 şüphelinin adli işlemleri sürüyor; soruşturmanın kapsamı ve elde edilen deliller doğrultusunda ek gözaltı veya hukuki işlemlerin yapılabileceği bildirildi.

BURKAY KARATEPE SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ