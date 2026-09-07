Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Firari Karatepe'nin kaçış ağına ilişkin 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli soruşturmada, Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi İstanbul ve Eskişehir'de yakalandı, adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 14:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari Karatepe'nin kaçış ağına ilişkin 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Firari Karatepe'nin kaçış ağına ilişkin 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, firari FETÖ hükümlüsü Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Muğla Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

Soruşturmada, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı; İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddialara göre şüphelilerin, Karatepe'nin firari olduğu dönemde maddi yardım sağladıkları yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturma, Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller ve bu materyaller üzerinden yürütülen teşhis çalışmalarına dayanarak sürdürüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda, firari dönemindeki bağlantılar ve iletişim ağı detaylı şekilde incelendi.

Karatepe'nin yakalanması ve soruşturmanın ilerleyişi:

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsünde adı geçen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, yaklaşık 10 yıl firari olarak arandı. Karatepe, 1 Ağustos 2026'da Afyonkarahisar'da yakalanıp Muğla'ya getirildi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karatepe, 5 Ağustos 2026'da hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada, firari olduğu dönemdeki faaliyetleri ile bağlantılı olarak Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde sakladığını bildirdiği silah ve mühimmatlara ilişkin arama ve yer gösterme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden daha önce ele geçirilen silahlarla bağlantının belirlenmesine yönelik DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütüldü.

Muğla'ya getirilen 10 şüphelinin adli işlemleri sürüyor; soruşturmanın kapsamı ve elde edilen deliller doğrultusunda ek gözaltı veya hukuki işlemlerin yapılabileceği bildirildi.

BURKAY KARATEPE SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURKAY KARATEPE SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veyis Ateş serbest bırakıldı, duruşma 27 kasım 2026'ya ertelendi
images

Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
images

Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Ordu'da 8 aylık güvenlik raporu: aranan binlerce şahıs yakalandı, operasyonlar s...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti