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Kadınlara ve çocuklara Uludağ’da unutulmaz teleferik günleri

Yıldırım Belediyesi 4 bin kadın ve çocuğu teleferikle Uludağ’a çıkarıyor; konser, etkinlik ve ikramlarla dolu program 9 Eylül–18 Eylül arasında sürecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kadınlara ve çocuklara Uludağ’da unutulmaz teleferik günleri

Yıldırım’dan Uludağ’a toplu teleferik çıkışı:

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 4 bin kadın ve çocuğu teleferikle Uludağ’a çıkararak ilçelileri bir günlüğüne doğayla ve etkinliklerle buluşturuyor. Organizasyon, katılımcılara hem sosyal hem kültürel açıdan canlı bir gün yaşatmayı amaçlıyor.

etkinlik programı ve başvuru bilgileri:

Tur kapsamında teleferik yolculuğu yanında mini konser, çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve ikramlar yer alacak. Etkinlikler hafta içi her gün düzenlenecek olup programa katılım için kayıtlar kultur.yildirim.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Programın başlangıç ve bitiş tarihleri 9 Eylül ile 18 Eylül olarak açıklandı.

başkanın değerlendirmesi:

Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımını destekleyen projelere öncelik verdiklerini belirtti. Yılmaz, Yıldırım’ı kadınların kendilerini daha değerli, daha güçlü ve daha mutlu hissettiği bir şehir haline getirme hedefinin altını çizdi ve daha önce düzenlenen mavi turun ardından bu kez Uludağ’ın doğal ortamında ailelerle birlikte keyifli anlar yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Belediye yetkilileri, programın katılımcılara hem hatıra bir gün sunmasını hem de kadınların sosyal yaşamına değer katmasını hedeflediklerini vurguluyor. Teleferik gezisi ve etkinliklerin bir arada sunulduğu organizasyonun, ilçede kadın ve çocukların birlikte kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlayacağı belirtildi.

BURSA&#039;DA YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ 4 BİN KADIN VE ÇOCUĞU TELEFERİKLE ULUDAĞ’A ÇIKARARAK...

BURSA'DA YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ 4 BİN KADIN VE ÇOCUĞU TELEFERİKLE ULUDAĞ’A ÇIKARARAK UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATACAK. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ; YILDIRIM’I KADINLARIN KENDİLERİNİ DAHA DEĞERLİ, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA MUTLU HİSSETTİĞİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞTIKLARINI İFADE ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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