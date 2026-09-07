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Menteşe kent meydanında tartışma büyüdü: 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı

Menteşe kent meydanında çıkan kavgada 2012 doğumlu A.K., iddiaya göre M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı; iki kişi hastanede tedaviye alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Menteşe kent meydanında tartışma büyüdü: 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı

Menteşe'de kavga gece saatlerinde gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kavgada 2012 doğumlu A.K. ile M.T.D. arasında başlayan tartışma büyüyerek yaralanmayla sonuçlandı. Olayın çıktığı adres olarak bildirilen yer Menteşe Kent Meydanı olarak kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, aralarında daha önce de anlaşmazlık bulunduğu belirtilen taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.K. iddiaya göre M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan A.K., olay yerinde bulunan kuzenleri tarafından alınarak Menteşe Öğretmenevi'ne götürüldü ve burada sağlık ekiplerine haber verildi.

Soruşturma ve müdahale:

Olay sırasında M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darbedildiği yönünde bilgiler geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, her iki yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatarak soruşturmayı sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklama beklenirken, emniyet kaynakları sorumluların tespiti ve olaydaki detayların netleştirilmesi için tanık beyanları ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini belirtiyor.

MENTEŞE’DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI

MENTEŞE’DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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