Diyarbakır'da kırtasiye ve perakendede 8 milyon 128 bin lira ceza

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetimleri ve sonuçları:

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Saha çalışmaları hem kırtasiyeleri hem de perakende satışa sunulan tüm ürün gruplarını kapsayacak şekilde sürdürüldü.

kırtasiye denetimlerinin kapsamı:

İl Müdürü Zafer Atik denetimlerin amacını piyasada haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, adil ticaret ortamı sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak olarak özetledi. Atik, "Kırtasiye denetimlerimizde özellikle kasa ve reyon arasında fiyat farkının bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda fiyat etiketlerinin ürün gruplarında olup olmadıklarına da bakıyoruz. Buradaki amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak." ifadelerini kullandı.

Bakanlık rehberliğinde ağustos ayından itibaren yapılan saha ziyaretlerinde 204 kırtasiye esnafı gezildi ve toplam 4 bin 357 ürün kontrollü olarak incelendi. Denetim personeli, ürün gruplarındaki fiyat etiketi zorunluluklarını tek tek kontrol etti ve eksiklikleri tespit etti.

perakende ürünlerde uygulanan yaptırımlar:

Denetimlerin yalnızca kırtasiyeyle sınırlı kalmadığı, ocak ayından itibaren perakende satışa sunulan tüm ürün gruplarında da kapsamlı kontroller yapıldığı belirtildi. Bu dönemde 4 bin 151 firma denetlendi ve toplam 75 bin 532 ürün grubu incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen ihlaller için toplam 8 milyon 128 bin 158 lira idari yaptırım kararı uygulandı. İl Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini ve tüketici menfaatlerinin korunmasının öncelikli hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.

TİCARET BAKANLIĞINCA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BAŞLATILAN DENETİMLER SÜRÜYOR.