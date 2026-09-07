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Kadıköy'de kadın kılığına giren 8 yıllık firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hırsızlıktan 3 yıl hapis cezası kesinleşen ve 8 yıldır aranan Tuğrul B., Kadıköy'de kadın kılığına girip kız kardeşine ait kimlikle yakalandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadıköy'de kadın kılığına giren 8 yıllık firari hükümlü yakalandı

operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, firari hükümlü Tuğrul B.'nin Kadıköy'de saklandığı belirlendi.

takip ve tespit:

Çalışma sırasında ekipler, şüphelinin tanınmamak için kadın kılığına girdiğini ve uzun süredir bu yöntemle izini sakladığını tespit etti. Soruşturmada, şüphelinin 2010 yılında Samsun'da "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl hapis cezasının kesinleştiği ve 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana firari olarak arandığı bilgisi doğrulandı.

deliller ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramasında, şüphelinin kız kardeşine ait nüfus cüzdanı ele geçirildi; bu belgenin şüphelinin yakalanamamasında kullanıldığı değerlendirildi. Gözaltındaki şahıs hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve şahıs, işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olay, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki çalışmaların etkinliğini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

TUĞRUL B.

TUĞRUL B.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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