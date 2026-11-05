Iğdır'da doğa sporlarında yeni adım: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı belgesini aldı

Muhammet Akkuş dağ mihmandarı belgesini aldı

Muhammet Akkuş, uzun yıllardır sürdürdüğü yüksek irtifa dağcılığı ve doğa sporları faaliyetlerinin ardından dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini yürütüyor ve bölgedeki doğa sporlarının gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Eğitimin kapsamı ve mihmandarlığın sorumlulukları:

Akkuş, aldığı eğitimle dağ mihmandarlığının sadece zirveye tırmanmak olmadığını vurguluyor. Mihmandarlık görevinin; 3 bin metre ve üzerindeki dağlarda katılımcıları güvenli şekilde zirveye ulaştırmak ve başlangıç noktalarına sağ salim geri getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca mihmandarların ilk yardım bilgisine sahip olması, coğrafyayı ve doğayı iyi tanıması, hava şartlarını takip etmesi ve karşılaşılabilecek riskleri doğru analiz ederek karar verebilmesi gerektiği eğitimlerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Akkuş, soğuk hava koşulları, hipotermi ve irtifa hastalıkları gibi yüksek irtifa riskleri konusunda bilinçlendirme yapmayı ve katılımcıların güvenliğini ön planda tutmayı hedeflediğini söyledi.

Iğdır'ın rotaları ve hedeflenen çalışmalar:

Akkuş, Iğdır bölgesinin doğa sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Zor Sıra Dağları ve Tuzluca'daki Tekelti Dağı başta olmak üzere bölgedeki teknik tırmanış rotaları ve trekking parkurlarının sayısı, çalışmaları için zengin bir altyapı sunuyor.

Hedeflerinin yalnızca bireysel zirveler olmadığını söyleyen Akkuş, bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverlerin güvenli koşullarda dağcılık faaliyetlerine katılmasını, Iğdır’ın doğal güzelliklerinin tanıtılmasını ve gençlerin doğa sporlarına yönlendirilmesini amaçladığını ifade etti.

Akkuş, çalışmalarında aldığı desteklerden de söz ederek Vali M. Fırat Taşolar’a doğa sporlarının gelişmesine yönelik yaklaşımı için teşekkür etti. Bu desteklerin eğitimlere yönelmelerinde önemli rol oynadığını belirten Akkuş, dağcılık, yamaç paraşütü ve dağ kayağı gibi branşlarda yeni sporcular yetiştirmek ve bölgenin doğal güzelliklerini ulusal ile uluslararası alanda tanıtmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Yerel düzeyde gerçekleştirilecek rehberlik faaliyetleri ve eğitimlerle Iğdır’da güvenli dağcılığın ve doğa sporlarının daha yaygın hale gelmesi hedefleniyor. Akkuş, hem sahadaki deneyimi hem de aldığı eğitimlerle bölgedeki doğa sporları ekosistemine katkı sağlamayı sürdürecek.

MUHAMMET AKKUŞ DAĞ MİHMANDARI OLDU