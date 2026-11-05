Konyaaltı'nda kasım sürprizi: turistler 23 dereceyle denize koştu

Konyaaltı'nda kasımda yaz havası:

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi kendini hissettirirken Antalya farklı bir tablo sergiledi. Hava sıcaklığının 23 derece'ye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili kasım ayında da hareketlendi; hem yerli hem yabancı ziyaretçiler güneşlendi, denize girenler oldu.

ziyaretçilerin gözlemleri:

Ali Şentürk ("Afrikalı Ali") sahilde gördüklerinden memnuniyetini şöyle anlattı: "Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış var, havalar soğudu. Hatta Anadolu’nun birçok bölgesinden kar yağışı haberleri alıyoruz. Biz de İstanbul’dan geldik. Antalya’nın havası yazı aratmıyor. Gerçi Antalya’ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı’nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor. Konyaaltı bölgesi herkes tarafından tercih ediliyor. Yıllardır buraya geliyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya’dayız. Biz de bu fırsatı değerlendirdik."

kışın zıt tablosu sahilleri canlandırdı:

Ankara'dan gelen Nihat Keleş de ülkenin birçok yerinde kış şartları sürerken Antalya'da farklı bir deneyim yaşadıklarını vurguladı: "Türkiye’nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya’da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya’da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı."

Gözlemler, Konyaaltı'nın hem dinlenme hem de deniz keyfi arayan ziyaretçiler için tercih edilen bir nokta olduğunu gösteriyor. Masmavi deniz ve güneşli hava, kasım ayında sahil yaşamını canlandırdı; bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE KIŞ MEVSİMİ KENDİSİNİ HİSSETTİRMEYE, BAZI İLLERDE İSE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLARKEN ANTALYA’DA YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR.