Konyaaltı'nda kasım güneşi: 23 dereceyle sahil renkleniyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış kendini hissettirirken Antalya'da yazı andıran bir hava hakim. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kasım ayında da ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli ve ılık hava, sahili hem yerli hem yabancı turistlerle doldurdu; birçok kişi güneşlenip denize girmeyi tercih etti.

Sahil hareketliliği:

Konyaaltı Plajı'nda deniz masmavi ve sakin görünümüyle dikkat çekti; sahildeki yoğunluk özellikle yabancı turistlerden kaynaklandı. Güneşlenenlerin yanı sıra kıyıda yürüyüş yapanlar, fotoğraf çekenler ve aileler de kasım ayında beklenmedik bir canlılık yaşandırtı. Sahildeki hareketlilik, kentin turizm sezonunun sonbahar aylarında da sürdüğünü gösteriyor.

Ziyaretçilerin gözlemleri:

İstanbul'dan Antalya'ya gelen radyocu, 'Afrikalı Ali' lakaplı Ali Şentürk, sahilde gördüğü manzara karşısındaki memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış var, havalar soğudu. Hatta Anadolu’nun birçok bölgesinden kar yağışı haberleri alıyoruz. Biz de İstanbul’dan geldik. Antalya’nın havası yazı aratmıyor. Gerçi Antalya’ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı’nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor. Konyaaltı bölgesi herkes tarafından tercih ediliyor. Yıllardır buraya geliyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya’dayız. Biz de bu fırsatı değerlendirdik".

Ankara'dan gelen Nihat Keleş de kasım ayında Antalya'da denize girmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Türkiye’nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya’da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya’da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı" dedi.

Gözlemler, mevsimsel farklılıkların turizm üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu: ülkenin büyük kısmında kış koşulları sürerken Antalya, ılık havası ile sonbaharda da sahil canlanmasını sürdürüyor.

Kasım ayında Konyaaltı Sahili’nde yazdan kalma gün: 23 dereceyi gören turistler denize koştu