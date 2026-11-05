Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Konyaaltı'nda kasım güneşi: 23 dereceyle sahil renkleniyor

Antalya'da kasım ayı ortasında sıcaklık 23 dereceye çıktı; Konyaaltı Sahili'ne akın eden yerli ve yabancı turistler güneşlenip denize girdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konyaaltı'nda kasım güneşi: 23 dereceyle sahil renkleniyor

Konyaaltı'nda kasım güneşi: 23 dereceyle sahil renkleniyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış kendini hissettirirken Antalya'da yazı andıran bir hava hakim. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kasım ayında da ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli ve ılık hava, sahili hem yerli hem yabancı turistlerle doldurdu; birçok kişi güneşlenip denize girmeyi tercih etti.

Sahil hareketliliği:

Konyaaltı Plajı'nda deniz masmavi ve sakin görünümüyle dikkat çekti; sahildeki yoğunluk özellikle yabancı turistlerden kaynaklandı. Güneşlenenlerin yanı sıra kıyıda yürüyüş yapanlar, fotoğraf çekenler ve aileler de kasım ayında beklenmedik bir canlılık yaşandırtı. Sahildeki hareketlilik, kentin turizm sezonunun sonbahar aylarında da sürdüğünü gösteriyor.

Ziyaretçilerin gözlemleri:

İstanbul'dan Antalya'ya gelen radyocu, 'Afrikalı Ali' lakaplı Ali Şentürk, sahilde gördüğü manzara karşısındaki memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış var, havalar soğudu. Hatta Anadolu’nun birçok bölgesinden kar yağışı haberleri alıyoruz. Biz de İstanbul’dan geldik. Antalya’nın havası yazı aratmıyor. Gerçi Antalya’ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı’nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor. Konyaaltı bölgesi herkes tarafından tercih ediliyor. Yıllardır buraya geliyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya’dayız. Biz de bu fırsatı değerlendirdik".

Ankara'dan gelen Nihat Keleş de kasım ayında Antalya'da denize girmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Türkiye’nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya’da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya’da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı" dedi.

Gözlemler, mevsimsel farklılıkların turizm üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu: ülkenin büyük kısmında kış koşulları sürerken Antalya, ılık havası ile sonbaharda da sahil canlanmasını sürdürüyor.

Kasım ayında Konyaaltı Sahili’nde yazdan kalma gün: 23 dereceyi gören turistler denize koştu

Kasım ayında Konyaaltı Sahili’nde yazdan kalma gün: 23 dereceyi gören turistler denize koştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahmetli'de yılların su taşkını sorunu kalıcı çözüme kavuştu
images

Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti
images

Kokarca istilasına karşı eken tuzak: yapay kışlaklarla popülasyon azaltımı
images

Marmaris'te yeme içme işletmelerine hijyen ve belge denetimi devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam