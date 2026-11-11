Iğdır’da yeşile yolculuk: 11 kasımda iki bin fidan toprakla buluştu

etkinlikte neler yaşandı:

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde, Karaağaç Mahallesi'nde belirlenen 10 dönümlük alana 1500 fidan dikildi. Etkinliğe Iğdır Valisi Taşolar, il protokolü, vatandaşlar, polis ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

vali ve uygulamalı dikim:

Vali Taşolar, fidanların doğru şekilde dikilmesi ve toprakla buluşturulması konusunda katılımcılara uygulamalı bilgi verdi ve dikim sürecine eşlik etti. Etkinlikte amaç, daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktı.

dikilen türler ve şehir genelinde toplam:

Ağaçlandırma çalışması kapsamında mavi servi, karaçam, karaağaç, iğde, badem, dişbudak ve akçaağaç türlerinden fidanların dikimi gerçekleştirildi. Karaağaç Mahallesi'ndeki çalışmanın ardından şehir genelinde toplam 2000 ağaç toprakla buluşturularak etkinlik sonlandırıldı.

IĞDIR’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE İKİ BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU