İhracatta 54 ilin yükselişi sürüyor: 28 il 1 milyar doları geçti

Ulusal görünüm: ihracat artışı ve bölgesel yayılım

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. Eylül ayında ise aylık ihracat artışı yüzde 15,4 ile 26 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış ihracat da 283,7 milyar dolar olarak bildirildi.

Bakanlığın verileri, bölgesel tabloyu da netleştiriyor: yılın ilk dokuz ayında 54 il ihracatını artırırken, 28 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu, ihracat artışının merkezi şehirlerin ötesine yayıldığını gösteriyor.

Eylül ayında iller sıralaması: ilk beş ve ilk on

Eylül ayında faaliyet illeri bazında ihracatta ilk sırayı 5 milyar 736 milyon dolar ile İstanbul aldı. İstanbul'u 3 milyar 734 milyon dolar ile Kocaeli, 1 milyar 972 milyon dolar ile İzmir izledi. Sıralamada Bursa 1 milyar 859 milyon dolar ile dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolar ile beşinci oldu. İlk on içinde ayrıca Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa yer aldı.

aylık ve yıllık bazlı öne çıkan iller:

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında en yüksek değer artışı İstanbul'da görüldü; İstanbulun ihracatı geçen yılın eylül ayına göre 1 milyar 231 milyon dolar arttı. Kocaeli 761 milyon dolar, Mersin 311 milyon dolar, Ankara 297 milyon dolar ve İzmir 228 milyon dolar ile takip ettiler. Bu artışlar hem limanlı ve sanayi yoğun illerin performansını hem de dış talepteki iyileşmeleri yansıtıyor.

ili bazında sektör ve pazar yapısı

İstanbul'da ihracatı yönlendiren fasıl kıymetli veya yarı kıymetli taşlar oldu; bu fasıl 1 milyar 441 milyon 892 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. İstanbulun diğer büyük fasıl kalemleri örme giyim eşyası ve aksesuarı (461 milyon 455 bin dolar) ve kazanlar ve makineler (454 milyon 157 bin dolar) olarak sıralandı.

Kocaeli'nin ihracatında ise motorlu kara taşıtları birinci fasıl olarak öne çıktı (1 milyar 470 milyon 764 bin dolar); bunu elektrikli makine ve cihazlar (343 milyon 725 bin dolar) ve mineral yakıtlar ve mineral yağlar (333 milyon 384 bin dolar) izledi. İzmir'de en yüksek ihracat mineral yakıtlar ve mineral yağlar faslında gerçekleşti (333 milyon 602 bin dolar); ardından kazanlar ve makineler (193 milyon 138 bin dolar) ve tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler (164 milyon 621 bin dolar) geldi.

dış pazarlar: şehirlerin öncelikli ülkeleri

İstanbulun en fazla ihracat yaptığı ülke 768 milyon 256 bin dolar ile İsviçre olurken, ABD (483 milyon 169 bin dolar) ve Almanya (329 milyon 139 bin dolar) onu takip etti. Kocaeli'nin ana pazarı İngiltere (422 milyon 237 bin dolar) olurken, Almanya (356 milyon 425 bin dolar) ve ABD (210 milyon 151 bin dolar) önemli diğer alıcılar olarak kaydedildi. İzmir ise Almanya (203 milyon 913 bin dolar), İspanya (177 milyon 673 bin dolar) ve ABD (169 milyon 5 bin dolar) ile öne çıktı.

Genel tablo, hem büyük ihracat merkezlerinin hem de sanayi ve liman erişimi olan illerin performansının sürdüğünü, buna karşın çok sayıda ilin de ihracatını artırdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönem için dış talep, hammadde fiyatları ve küresel lojistik koşullar kent bazında farklı etkiler yaratmaya devam edecektir.

TİCARET BAKANLIĞI EYLÜL AYI VE YILIN 9 AYINA İLİŞKİN FAALİYET İLLERİNE GÖRE İHRACAT VERİLERİNİ AÇIKLADI.