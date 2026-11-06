İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olay, ilçede geniş çaplı üzüntü ve korku yarattı.

Soruşturmanın ilk bulguları:

İddialara göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin Arif Sefa Özdemir olduğu belirtiliyor. Olayın, biçerdöver alımına ilişkin bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü. İddialara göre Özdemir, ilk olarak Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak isimli kişileri öldürdü; ardından araçları gasp etmek istediği 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak onların da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kırşehir'de cenaze töreni:

Ölenler arasında bulunan üç kişinin Kırşehirli olduğu ve bunların isimlerinin Ahmet Uzel, Bekir Toprak ile Noman Toprak olduğu kaydedildi. Bu üç kişinin cenazeleri, cuma namazının ardından memleketleri Kırşehir'e gönderilecek ve burada defnedilecek. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışıldığını bildirdi.

AHMET UZEL HAYATINI KAYBETTİ.