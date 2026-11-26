Avrupa'daki artış ve Türkiye için anlamı

Avrupa'da giderek daha fazla gündeme gelen Batı Nil virüsü, Türkiye için de izlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışı, sivrisineklerin yayılım alanlarını genişleterek virüsün daha fazla bölgede dolaşma riskini artırıyor. Uzmanlar bu tehdidin toplumda panik yaratacak bir salgın beklentisi olarak değil, bilimsel verilerle izlenip önleyici sağlık politikaları ile yönetilmesi gereken bir konu olduğunu vurguluyor.

Bulaşma yolları ve klinik görünüm

Batı Nil virüsünün doğal döngüsü esas olarak kuşlar ve sivrisinekler arasında sürüyor; insanlara bulaşmada özellikle Culex cinsi sivrisinekler önemli rol oynuyor. Hastalık gündelik insan-insan temasıyla yayılmıyor, ancak kan transfüzyonu, organ nakli ve gebelik sırasında anneden bebeğe bulaş gibi nadir yollar tanımlanmış durumda.

Klinik seyir ve ciddi tablolar

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre enfekte kişilerin yaklaşık %80i belirti geliştirmiyor. Yaklaşık %20sinde ateşli tablo görülür; ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas-eklem ağrıları, bulantı, kusma ve bazen deri döküntüsü raporlanıyor. Asıl tehlike ise nöroinvaziv hastalıklarda ortaya çıkıyor: her 150 enfekte kişiden birinde menenjit, ensefalit veya akut flask miyelit gibi merkezi sinir sistemi tutulumları gelişebiliyor. Bu tablolarda yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü gibi bulgular dikkatle izlenmeli.

Türkiye verileri ve risk faktörleri

Batı Nil virüsü Türkiye için yeni bir etken değil; geçmiş yıllarda yerel kaynaklı insan enfeksiyonları ve dönemsel artışlar bildirildi. İstanbul'u kapsayan 2010-2024 dönemini inceleyen ve 2025'te yayımlanan bir çalışmada 2019'da 74, 2024'te ise 84 vaka tespit edildi. Bu bulgular virüsün Türkiye'de yerel dolaşım kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Avrupa'daki vaka artışlarının Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini ancak sıcaklık artışının tek başına kaçınılmaz salgın anlamına gelmediğini belirtiyor; virüsün dolaşımı sivrisinek türleri, kuş popülasyonları, çevresel koşullar ve korunma davranışlarının bileşimiyle şekilleniyor.

Hangi gruplar daha riskli?

Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ağır hastalık açısından yüksek risk taşıyor. Nöroinvaziv vakalarda ölüm oranı yaklaşık %10 olarak bildiriliyor; hastalığı atlatan bazı kişilerde ise uzun süreli nörolojik problemler gelişebiliyor. Bu nedenle ateşle birlikte ense sertliği, bilinç değişikliği veya yeni kas güçsüzlüğü gibi belirtiler görüldüğünde Batı Nil enfeksiyonu da ayırıcı tanıda düşünülmeli.

Korunma ve toplum temelli mücadele

Sivrisinek ısırıklarından korunma bireysel düzeyde alınabilecek en etkili önlemler arasında yer alıyor. Uzmanlar şu uygulamaları öneriyor: açık alanlarda uzun kollu ve açık renkli giysiler tercih etmek; sivrisinek kovucu ürünleri kullanım talimatına uygun uygulamak; kapı ve pencerelerde sineklik bulundurmak; sivrisinek yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarıda geçirilen süreyi azaltmak. Ayrıca saksı altlıkları, kullanılmayan kaplar ve benzeri yerlerde su birikmesine izin verilmemeli; su depoları kapalı tutulmalı ve durgun su birikintileri düzenli kontrol edilmeli.

Toplumsal mücadele, bireysel önlemlerle birlikte yürütüldüğünde etkili oluyor. Yerel yönetimlerin sivrisinek kontrol programları, çevresel düzenlemeler ve halkın bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Batı Nil virüsüyle mücadelede Tek Sağlık yaklaşımının benimsenmesini, etkili sürveyans çalışmalarının yürütülmesini ve sivrisinek popülasyonlarının kontrol altında tutulmasını tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, Batı Nil virüsü Türkiye için göz ardı edilmeyecek bir risk barındırıyor; ancak doğru izleme, çevresel kontrol ve toplum bilinciyle bu risk yönetilebilir. Ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği veya bilinç değişikliği gibi belirtiler olan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. GÜLAY KILIÇ