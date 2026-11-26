Konya'da aile boyu oto yıkama

Konya'da 17 yıldır oto yıkamacılık yapan Ahmet Öztaş, eşi Havva Öztaş ve iki oğluyla aynı dükkânda çalışarak geçimlerini sağlıyor. İşletme, küçük bir aile atölyesi kimliğinde; müşteriler uzun yıllardır aynı adrese geliyor. Öztaş, işini yıllardır sürdürmesinin yanısıra personel konusunda yaşadıkları sıkıntıyı işletmenin aile içinde devam etmesinin temel nedeni olarak gösteriyor.

İşin kapsamı ve müşteri güveni:

Ahmet Öztaş, iş yerinde "cenaze hariç bütün araçları yıkadığını" belirtiyor. Açıklamasında oto yıkama, detaylı temizlik, pasta-cila, tır detaylı temizlik gibi hizmetlerin tamamını verdiklerini söylüyor. Müşteri kitlesinin uzun yıllara dayanan bir alışkanlıkla kendilerine geldiğini ve bunun güven ilişkisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Eleman sıkıntısı yaşadıklarını, eleman bulunduğunu ancak güvenilir personel bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

İş bölümü ve günlük rutin:

İşletmede görev dağılımı aile içinde şekillenmiş durumda. Eşi Havva Öztaş, dört yıldır yanına gelmiş; daha önce döküm fabrikasında aşçı olarak çalıştığını, doğum sonrası aile işletmesine katıldığını anlatıyor. Havva Öztaş, işin kolay olduğunu, temizliğe alışık olduğu için dış yıkama, süpürme ve hava tutma gibi işleri yaptığını söylüyor: "Ailemin yanında çalışmak güzel bir duygu". Sabahları 8.30-9.00 civarında dükkâna gelip akşama kadar araç yıkadıklarını belirtiyor.

Ahmet Öztaş, eşinin işlerini daha titiz yaptığına dair esprili bir gözlemde bulunuyor: "Hanım, benim yaptığım işleri beğenmiyor"; arkasından gelip yaptığı işi kontrol ettiğini anlatıyor. Oğulların görev dağılımı da belirgin; büyük oğulun 15 yaşında olduğunu ve 7 yaşından beri dükkânda olduğunu ifade ediyor. Pasta-cila ve detaylı işlemleri genellikle oğulları yaparken, Havva Öztaş daha çok dış temizlik ve hazırlık işlerini üstleniyor.

Aile işletmesi, müşterilerle kurduğu güven ilişkisi ve birlikte çalışma disipliniyle ayakta kalıyor. Öztaş ailesi için bu iş, sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda birlikte geçirilen zaman ve ortak emek olarak tanımlanıyor. Aile fertleri, aile içinde çalışmanın getirdiği huzur ve sorumluluğun kendilerine uygun olduğunu söylüyorlar.

KONYA’DA 17 YILDIR OTO YIKAMACILIK YAPAN AHMET ÖZTAŞ, EŞİ HAVVA ÖZTAŞ VE İKİ OĞLUYLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.