İklim krizinin sesi: COP31'de gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmi dünyaya çağrı yaptı

COP31'de 'Konuşmamız Lazım' filmi dünyaya çağrı yaptı

COP31 kapsamında düzenlenen Dünya Liderler Zirvesinde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım - We Need to Talk' filmi, iklim krizinin etkilerini farklı kıtalardan gelen gerçek zamanlı görüntülerle ortaya koydu. Film, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin Antalya'da bir araya geldiği zirvenin en dikkat çeken içeriklerinden biri oldu.

Filmde yer alan görseller ve diller:

Çekimler, iklim krizinden etkilenen coğrafyalarda yaşayan insanların günlük hayatlarından kesitler sunuyor. İnsanlar kendi dillerinde, ekran karşısında birer çağrı niteliğinde "Konuşmamız Lazım" diyerek seslendiriliyor; bu yaklaşım, krizin küresel ama etkilerinin yerel olduğuna vurgu yapıyor. Filmdeki çarpıcı görseller, izleyiciye hem somut etkileri hem de aciliyet duygusunu aktarıyor.

Kurum'un paylaşımı ve çağrısı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, filmi sosyal medya hesabından paylaşarak izlenimini geniş kitlelere taşıdı. Kurum paylaşımında "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajını vererek, dünya çapında ortak ve acil bir mücadele çağrısı yaptı. Film, liderlerin ve kamuoyunun dikkatini iklim eylemlerinin hızlandırılmasına çekmeyi hedefliyor.

Antalya'daki zirvede gösterilen bu yapım, farklı coğrafyalardan seslerin birleştiği bir iletişim aracı olarak öne çıktı ve iklim politikasındaki karar süreçlerine kültürel ve insani bir perspektif ekledi. Gösterim, katılımcılar arasında gündem yaratırken filmin taşıdığı mesajın saha gerçekleriyle olan örtüşmesi dikkat çekti.

COP31 ÇERÇEVESİNDE FARKLI COĞRAFYALARDA İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENENLER KENDİ DİLLERİNDE "KONUŞMAMIZ LAZIM" DİYEREK DÜNYAYA SESLENDİ.