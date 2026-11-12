Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

İklim krizinin sesi: COP31'de gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmi dünyaya çağrı yaptı

COP31'de ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmi, 196 ülke ve AB'yi Antalya'da buluşturan zirvede iklim için "Yarın değil şimdi" dedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:16

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İklim krizinin sesi: COP31'de gösterilen 'Konuşmamız Lazım' filmi dünyaya çağrı yaptı

COP31'de 'Konuşmamız Lazım' filmi dünyaya çağrı yaptı

COP31 kapsamında düzenlenen Dünya Liderler Zirvesinde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım - We Need to Talk' filmi, iklim krizinin etkilerini farklı kıtalardan gelen gerçek zamanlı görüntülerle ortaya koydu. Film, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin Antalya'da bir araya geldiği zirvenin en dikkat çeken içeriklerinden biri oldu.

Filmde yer alan görseller ve diller:

Çekimler, iklim krizinden etkilenen coğrafyalarda yaşayan insanların günlük hayatlarından kesitler sunuyor. İnsanlar kendi dillerinde, ekran karşısında birer çağrı niteliğinde "Konuşmamız Lazım" diyerek seslendiriliyor; bu yaklaşım, krizin küresel ama etkilerinin yerel olduğuna vurgu yapıyor. Filmdeki çarpıcı görseller, izleyiciye hem somut etkileri hem de aciliyet duygusunu aktarıyor.

Kurum'un paylaşımı ve çağrısı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, filmi sosyal medya hesabından paylaşarak izlenimini geniş kitlelere taşıdı. Kurum paylaşımında "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajını vererek, dünya çapında ortak ve acil bir mücadele çağrısı yaptı. Film, liderlerin ve kamuoyunun dikkatini iklim eylemlerinin hızlandırılmasına çekmeyi hedefliyor.

Antalya'daki zirvede gösterilen bu yapım, farklı coğrafyalardan seslerin birleştiği bir iletişim aracı olarak öne çıktı ve iklim politikasındaki karar süreçlerine kültürel ve insani bir perspektif ekledi. Gösterim, katılımcılar arasında gündem yaratırken filmin taşıdığı mesajın saha gerçekleriyle olan örtüşmesi dikkat çekti.

COP31 ÇERÇEVESİNDE FARKLI COĞRAFYALARDA İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENENLER KENDİ DİLLERİNDE &quot;KONUŞMAMIZ...

COP31 ÇERÇEVESİNDE FARKLI COĞRAFYALARDA İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENENLER KENDİ DİLLERİNDE "KONUŞMAMIZ LAZIM" DİYEREK DÜNYAYA SESLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü
images

Mut’ta 168 milyon liralık kanalizasyon yatırımı tamamlanmaya yakın
images

Camili ve Resul mahallelerini birbirine bağlayan yol yenilendi
images

Sonbahar ve karın aynı anda buluştu: Küre Dağları'nda mevsimlerin şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi