Solak köyü COP31'de sıfır atık ve bilim deneyimine dönüşüyor

Solak köyü COP31'de sıfır atık köyüne dönüştü:

Antalya'nın Solak köyü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki alanlardan biri olarak Sıfır Atık Köyü kimliğiyle ziyaretçilere açıldı. Köyde kurulan alanlarda sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve biyolojik çeşitlilik bilimsel temelde ele alınıyor.

TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Antalya sahasında interaktif bilim ve deneyim alanlarıyla katılımcılara uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından toplam bin 350 metrekarelik alanda kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı, iklim değişikliği, doğal yaşam ve sürdürülebilirlik temalarını kapsayan sergiler ile atölyelere ev sahipliği yapıyor.

TÜBİTAK atölyelerinde uygulamalı dönüşümler:

Sıfır Atık Köyü atölyelerinde döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı, bilimsel ilkeler ışığında uygulamalı biçimde işleniyor. Katılımcılar kullanılmış plastik poşetlerin kontrollü ısı ve basınç altında birleştirilip bileklik, çanta, cüzdan ve kitap ayracı gibi yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini deneyimliyor.

Doğal balmumunun ısı yoluyla kumaş liflerine emdirilmesiyle üretilen tekrar kullanılabilir gıda saklama örtüleri ve plastiklerin termoplastik özelliklerinden yararlanılarak anahtarlık tasarımlarının yapılması gibi uygulamalar, malzeme bilimi ve polimerlerin termal davranışlarına dair doğrudan gözlem fırsatı sağlıyor. Bu atölyeler, atıkların yeniden değerlendirilmesi, kaynak verimliliği ve fiziksel dönüşüm süreçleri konularında katılımcıların deneyim kazanmasını amaçlıyor.

Sergilerle biyolojik çeşitlilikten kutuplara:

TÜBİTAK Bilim Merkezi’nde ziyaretçilere yönelik geniş bir sergi yelpazesi sunuluyor. "Dinozorlar Sergisi" Dünya’nın geçmişindeki yaşamı, "Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi" Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor. "Antarktika Sergisi ve Üniteleri" ise kutup ekosistemleri ile bu bölgelerde yürütülen bilimsel araştırmaları tanıtıyor.

Özel olarak hazırlanan "Kutup Seferleri Duvarı"nda Türkiye’nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri kapsamındaki çalışmalar aktarılıyor. Alan genelinde düzenlenen uygulamalı atölyeler enerji dönüşümü, çevre dostu alternatifler ve iklim değişikliği temalarıyla doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Ziyaretçiler ayrıca TÜBİTAK Mağaza aracılığıyla bilimsel yayın ve ürünlerle buluşuyor.

Solak köyündeki bu uygulama, sıfır atık yaklaşımını bilim ve teknoloji temelli somut deneyimlere dönüştürerek katılımcılara hem bilgi hem de pratik beceri kazandırmayı amaçlıyor.

SIFIR ATIK KÖYÜNE DÖNÜŞTÜRÜLEN ANTALYA'NIN SOLAK KÖYÜNDE, TÜBİTAK TARAFINDAN KURULAN BİLİM ATÖLYELERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARINDA SERGİ VE ATÖLYELER DÜZENLENİYOR