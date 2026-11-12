İklimde kadın liderliğinin sesi: Türkiye kadın pavilyonu Mavi Bölge'de açıldı

Mavi Bölge'de Türkiye Kadın Pavilyonu törenle açıldı

COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğinin öne çıkacağı Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış, kadınların iklim politikalarındaki rolünü ve yerel üretimin önemini küresel platformda görünür kılmayı amaçlayan bir adım olarak sunuldu.

Pavilyonun odağı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan pavilyonda, alanlarında uzman kadın otoriteler çeşitli sunumlar gerçekleştirecek. Programda sağlık ve gıdaya erişim, iklim krizinin toplumsal etkileri ve yerel üretim gücü gibi başlıklar öncelikli olarak ele alınacak. Bu konuların bir arada tartışılması, politika yapıcılar ve saha aktörleri arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlayacak.

Neden önemli:

Türkiye Kadın Pavilyonu, kadın perspektifinin iklim gündemine doğrudan taşınmasını sağlayacak bir platform işlevi görüyor. Kadın liderliğinin vurgulanması, hem diplomatik süreçlerde hem de yerel düzeyde alınan kararların kapsayıcılığını artırma potansiyeli taşıyor. Ayrıca yerel üretimin iklim dayanıklılığı ve gıda güvenliği üzerindeki rolünün görünür kılınması, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.

Açılışla birlikte pavilyonun oturum ve panelleri, küresel katılımcılara Türkiye’den kadın perspektifini ve yerel çözümlere dair örnekleri aktarmayı hedefliyor. Türkiye Kadın Pavilyonu, iklim diplomasisi ve toplumsal etki arasında köprü kurmayı amaçlayan bir mecra olarak önümüzdeki süreçte dikkat çekecek.

COP31 CEO’su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonu’nun açılışını gerçekleştirdi