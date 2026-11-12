Erdoğan ile Samia Suluhu Hassan görüşmesinde diplomatik iş birliğine vurgu

Erdoğan ve Samia Suluhu Hassan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve üst düzey temasların devamı çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantıda her iki liderin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Görüşme, karşılıklı temasların ve diyalog kanallarının aktif tutulduğuna işaret etti.

ilişkilerin önemi:

Bu buluşma, Türkiye ile Tanzanya arasındaki diplomatik temasların görünürlüğünü artırdı. Liderlerin görüşmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik niyetin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile görüştü