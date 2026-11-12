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Erdoğan ile Samia Suluhu Hassan görüşmesinde diplomatik iş birliğine vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile bir görüşme gerçekleştirdi; iki lider ikili ilişkileri ele aldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan ile Samia Suluhu Hassan görüşmesinde diplomatik iş birliğine vurgu

Erdoğan ve Samia Suluhu Hassan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve üst düzey temasların devamı çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantıda her iki liderin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Görüşme, karşılıklı temasların ve diyalog kanallarının aktif tutulduğuna işaret etti.

ilişkilerin önemi:

Bu buluşma, Türkiye ile Tanzanya arasındaki diplomatik temasların görünürlüğünü artırdı. Liderlerin görüşmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik niyetin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile görüştü

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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