edremit il statüsü için bölgesel iş birliğiyle yol haritası çiziyor

edremit il statüsü için bölgesel iş birliğiyle yol haritası çiziliyor:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kent paydaşları, Edremit’in il olma hedefini masaya yatırdı. Toplantıda nüfus, ekonomik güç, tarımsal üretim, turizm ve stratejik konum gibi kriterler detaylı biçimde ele alındı.

değerlendirilen kriterler:

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında nüfus, ekonomik güç, tarıma dayalı sanayi, eğitim ve sağlık altyapısı, ulaşım ağları ve turizm potansiyeli vardı. Başkan Ertaş, "Nüfusumuz, ekonomik gücümüz, tarıma dayalı sanayimiz, eğitim ve sağlık altyapımız, ulaşım ağımız, turizm potansiyelimiz ve stratejik konumumuzla Edremit il olma konusunda güçlü bir altyapıya sahip" diye konuştu.

katılımcılar ve ortak mesaj:

Toplantıya AK Parti, MHP, Yeni Parti, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ile oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kent konseyi temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Tüm katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı vererek sürecin ortak akıl ile yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

yol haritası ve izlenecek adımlar:

Ertaş, bilimsel veriler ışığında ilerleyeceklerini belirterek, "Edremit’in il olması yönündeki talebimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koymak, ortak bir yol haritası oluşturmak ve sesimizi ilgili mercilere duyurmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Belediyenin koordinasyonunda oluşacak çalışma gruplarıyla detaylı analizler ve raporlamalar hazırlanması planlanıyor.

Başkan Ertaş, toplantıya katılanlara teşekkür ederek Edremit’in geleceği için ortak akıl ve ortak iradeyle hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Süreç, bölge paydaşlarının desteğiyle takip edilecek ve ilerleyen dönemde somut adımların kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, EDREMİT'İN İL OLMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KENTİN TÜM DİNAMİKLERİ BİR ARAYA GELDİ.