ziyaretin detayları

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, görev yerinde iki yardımcıyı ziyaret ederek kurum içindeki dayanışma ve vefayı gösterdi. Ziyaret, İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda kamuoyuna duyuruldu.

Ziyarette yer alan isimler arasında İl Emniyet Müdür Yardımcıları Seval Duman ve Gökhan Erol bulunuyordu; her iki yardımcının da aile geçmişinde şehit yakınlığı bulunuyor.

şehitlerin hatırası ve anılması

Paylaşıma göre Seval Duman, 1981 yılında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken şehit olan Komiser Yardımcısı Bünyamin Duman’ın kızıdır. Aynı şekilde Gökhan Erol, 1993 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit düşen Polis Memuru Alişan Erol’un oğludur.

Ziyaret sırasında Tolga Yılmaz, şehitlerin hatırasını yad ederek ailelere moral ve destek mesajı iletti. Kurum içindeki bu tür ziyaretler, hem kurum kültürünün güçlenmesi hem de şehit yakınlarına yönelik samimi bir hatırlatma niteliği taşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün paylaşımı, kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve vefa gösterisinin yazılı kaydı olarak yayımlandı.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ TOLGA YILMAZ, ŞEHİT ÇOCUKLARI OLAN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI SEVAL DUMAN VE GÖKHAN EROL'U ZİYARET ETTİ.