Düzce'de yeni öğretmenlerle tanışma

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer öncülüğünde düzenlenen söyleşi, Namık Kemal İlkokulu'nda görev yapan ve göreve yeni başlayan öğretmenleri bir araya getirdi. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul yönetimi ve yeni atanan öğretmenler katıldı. Etkinlik, tanışma ve mesleki paylaşım amacıyla planlandı.

söyleşinin odak noktaları:

Söyleşide öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluklar, eğitim anlayışı ve mesleki gelişim süreçleri ön plana çıktı. Özer, toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen yaklaşımların sınıf içi uygulamalarda nasıl karşılık bulduğu üzerinde durdu ve öğretmenlerin rolüne vurgu yaptı. Mesleki gelişim fırsatlarının değerlendirilmesi ve öğretim yaklaşımlarının güncellenmesi konuları da ele alındı.

yeni öğretmenlerin görüşleri ve beklentileri:

Program, yeni göreve başlayan öğretmenlerin deneyim paylaşımı ve beklentilerini dile getirmesiyle devam etti. Katılımcılar, mesleğe uyum sürecinde ihtiyaç duyulan destek, mentorluk ve mesleki eğitim taleplerini aktardı. Söyleşi, yönetim ile öğretmenler arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlayarak karşılıklı beklentilerin netleştirilmesine katkı sundu.

Etkinlik, hem yönetsel bilgilendirmenin hem de saha deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak değerlendirildi; geleceğe dönük mesleki yol haritalarının oluşturulmasına zemin hazırladı.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERLE NAMIK KEMAL İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİ PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE MESLEKİ GELİŞİM KONULARI ELE ALINDI.