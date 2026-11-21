Samsun valisi merkez OSB anaokulunda inceleme yaptı

Vali Orhan Tavlı, inşaatı, tefrişatı ve eğitim materyalleri Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından karşılanan Merkez OSB Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Ziyarette okulun fiziki koşulları ile yürütülen eğitim faaliyetleri yerinde gözlendi ve yetkililerden bilgi alındı.

Ziyaret sırasında gözlemler:

Tavlı, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ile birlikte sınıfları gezdi, minik öğrencilerle bir araya geldi ve eğitim ortamını doğrudan değerlendirdi. Öğretmen Ayşenur Aydın ile yapılan görüşmede günlük eğitim uygulamaları ve ihtiyaçlar konuşuldu.

Eğitim ve iş birliği değerlendirmesi:

Görüşmede, çocukların nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi ve eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret, kamu-özel iş birliğinin okul düzeyindeki somut etkilerini yerinde gösterdi ve sürecin izlenmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, İNŞAATI, TEFRİŞATI VE EĞİTİM MATERYALLERİ SAMSUN MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TARAFINDAN KARŞILANAN MERKEZ OSB ANAOKULU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.