Kurumsal iş birliği gündemde

Düzce'de düzenlenen Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının temel amacı, kamu hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve kurumlar arasında daha etkin bir eşgüdüm sağlamak olarak öne çıktı.

Toplantının odak noktaları:

Gündemde öncelikle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması yer aldı. Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan sıkıntıların tespiti, bilgi paylaşımı ve ortak çözüm yollarının geliştirilmesi gibi konuları ele aldı. Tartışmalarda, kurumlar arası iletişim kanallarının güçlendirilmesinin hizmet akışını hızlandıracağı vurgulandı.

Devam eden aylık buluşma geleneği:

Her ay düzenlenen toplantıların bu ayağına farklı kamu kurumlarından temsilciler katıldı ve kurumlar arası koordinasyonun sürekliliği üzerinde duruldu. Bu kez ev sahipliğini üstlenen Murat Yıldız'ın toplantı yönetişi, karşılıklı bilgi akışını kolaylaştırmayı amaçladı.

Toplantı, kurumlar arasında daha uyumlu bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle tamamlandı; katılımcılar alınan görüşler doğrultusunda ortak adımlar atma konusunda mutabık kaldı ve hizmetlerin vatandaşlara ulaşımında etkinliğin artması beklendi.

DÜZCE’DE KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN KURUM MÜDÜRLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI, ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ MURAT YILDIZ’IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.