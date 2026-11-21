Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ara tatilde düzenlenen kamp programına katılan lise öğrencileri, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kamp programı ve ziyaret edilen mekanlar:

Kamp süresince gençler, rehberler eşliğinde kent merkezindeki ve çevresindeki tarihi noktaları dolaştı; ziyaret edilen mekanların geçmişi ve kültürel önemi hakkında bilgilendirildiler. Gezi programı, öğrencilerin yerel mirası gözlemleyip tartışabilecekleri bir eğitim ortamı sağladı.

Rehberlik ve sosyal etkinlikler:

Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar kamp boyunca öğrencilere rehberlik ederek programın farklı aşamalarında bilgilendirmeler yaptı ve tartışma oturumları düzenledi. Bu süreç, öğrencilerin gördükleriyle ilgili sorularını sorma ve değerlendirme imkânı sundu.

Gezi faaliyetlerinin yanı sıra kamp, gençlerin birlikte vakit geçirebileceği sportif ve sosyal etkinliklere de yer verdi; böylece katılımcılar hem kültürel içeriklere odaklandı hem de takım çalışması ve iletişim becerilerini güçlendirdi.

Program, öğrencilerin tarih ve kültür bilincini artırmayı, sosyal bağlarını kuvvetlendirmeyi ve ara tatili verimli değerlendirmelerini amaçladı.

BAYBURTLU ÖĞRENCİLER TRABZON’UN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIDI