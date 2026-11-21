Kahramanmaraş'ta bir ömür: spor, sahne ve sohbet

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Ali Bingöl, yaşamını gençliğinden bu yana spora adadı. Hayatının büyük bölümünü futbol sahalarında geçiren Bingöl, bugün enerjisini müzik ve arkadaşlık üzerine kurduğu günlük rutine harcıyor.

sporla geçen altmış yıl:

Bingöl, hayatının 60 yılını Batıpark futbol sahasında geçirdiğini belirtiyor. Mesleki deneyimleri arasında hakemlik ve yaklaşık 60 yıllık amatör antrenörlük görevleri bulunuyor. Bu uzun süreli aktif yaşamın bedensel ve ruhsal sağlığında belirleyici olduğunu söyleyen Bingöl, düzenli spor sayesinde herhangi bir kronik sağlık sorunuyla karşılaşmadığını ve doktora pek gitmediğini vurguluyor.

müzik, kıraathane ve dost sohbetleri:

Sahalardaki yılların yanı sıra Bingöl'ün başka bir kimliği de ses sanatçılığı. Tarihi Maraş Kalesi, Çocuk Bahçesi ve Pınarbaşı gibi mekânlarda sahne aldığını anlatan Bingöl, ailesinden gelen müzik mirasını arkadaşlarıyla kurdukları toplulukta sürdürdüğünü belirtiyor. Küçük kardeşinin de ses sanatçısı olduğunu ve bir gün kardeşinin bu bayrağı kendisine devrettiğini aktarıyor.

Emeklilik sonrası zamanını kıraathanesinde geçiren Bingöl, arkadaşlarıyla saz çalıp söyleyerek vakit geçiriyor. Hayata dair tutumunu ve sosyal çevresini özetlerken, kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu; içki ve kumar gibi alışkanlıklarının olmadığını söylüyor. Eşi yaklaşık 7-8 yıl önce vefat etmiş, yedi yıl yalnız kaldıktan sonra hayatına yeni bir hanım girmiş ve şu an maddi-manevi sıkıntılarının olmadığını belirtiyor.

gençlere mesajı:

Bingöl, gençlere tavsiyelerini samimi bir dille iletiyor: kötü alışkanlıklardan uzak durun, anne babaya itaat edin ve dürüstçe yaşayın. "Bu dünya gelip geçici" diyen Bingöl, eski dostlarının çoğunun artık aramızda olmadığını hatırlatarak hayatın sonunda temiz bir vicdanla ayrılmanın önemine dikkat çekiyor. Spor, müzik ve dostluğun bir arada örüldüğü yaşamı, onun için hem sağlık kaynağı hem de sosyal dayanışma alanı olmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAYATININ 60 YILINI FUTBOL SAHALARINDA GEÇİREN, HAKEMLİK VE AMATÖR ANTRENÖRLÜK YAPAN VATANDAŞ, SPORLA GEÇEN ÖMRÜNÜ BUGÜN MÜZİK VE DOST SOHBETLERİYLE SÜRDÜRÜYOR