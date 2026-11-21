Gaziantep medikal kümesi MEDICA 2026'da

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Medikal Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, Gaziantepli medikal sektör temsilcileri 16-19 Kasım 2026 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen MEDICA 2026 Uluslararası Medikal Fuarı'na katıldı. Heyet, fuarda uluslararası üreticiler, tedarikçiler ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni pazar fırsatlarını ve teknolojik eğilimleri doğrudan takip etme imkânı buldu.

fuar katılımı ve sektör gözlemleri:

Sağlık teknolojileri, tıbbi cihazlar ve medikal ürünlerdeki yeniliklerin sergilendiği fuarda Gaziantepli firmalar, MEDICA 2026 kapsamında sunulan yeni teknolojileri ve küresel pazar trendlerini yakından inceledi. Katılımcılar, özellikle üretim süreçleri, tedarik zinciri çözümleri ve distribütör ağı oluşturma konularında bilgi alışverişinde bulunarak ihracat potansiyellerini değerlendirdi.

resmi temaslar ve iş birliği görüşmeleri:

Heyet, Türkiye Pavilyonu'ndaki organizasyonu yürüten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) standını ziyaret etti. Ayrıca Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ve Pınar Aslan ile yapılan görüşmelerde medikal sektörünün ihracat potansiyeli, uluslararası pazar gelişmeleri ve ortak projeler ele alındı. Bu temaslar, Gaziantepli firmaların doğrudan alıcı ve iş ortağı teması kurmasına olanak sağladı.

hedefler ve izlenecek adımlar:

UR-GE çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin amacı, Gaziantep medikal sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak, firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni pazarlara erişimlerini desteklemektir. GSO, üyelerinin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası iş ağlarını güçlendirmesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı; önümüzdeki dönemde takip edilen yol haritası, eşleştirme görüşmeleri, teknik destekler ve pazar araştırmaları üzerinden ilerleyecek.

GSO GAZİANTEP MEDİKAL KÜMESİ, UR-GE PROJESİYLE ULUSLARARASI ARENADA