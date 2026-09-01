Ilgaz Dağı'nda çeşmede duraklayan kızıl geyiğin zarif anı

Ilgaz Dağı'nda kaydedilen an:

Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. kızıl geyik, sakin adımlarla çeşmeye yaklaştı, sudan içti ve ardından otlayarak bölgeden uzaklaştı.

fotokapandan gelen karelerin önemi:

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının günlük davranışlarını belgeleyerek ekosistemin izlenmesine katkı sağlıyor. Bu tür kayıtlar, türlerin alan kullanımını ve davranış örüntülerini anlamada önemli veri sunuyor.

bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgesi:

kızıl geyikin zarif duruşu ve güçlü yapısı, Ilgaz Dağı'nın ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Fotoğraflar, ziyaretçilere ve araştırmacılara yaban hayatının korunmasının ve habitatların sürdürülebilir yönetiminin önemini hatırlatıyor.

Görüntüler, doğanın asaletiyle yaban hayatının özgür ruhunu bir araya getirirken, koruma çalışmalarının görünür sonuçlar verdiğini de gösteriyor. Kayıtlardaki bu tür anlar, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasının gerekliliğine dair somut bir hatırlatma sunuyor.

KASTAMONU’DA ILGAZ DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI’NDA DOĞADA GEZİNEN KIZIL GEYİK, ÇEŞMEDEN SU İÇERKEN FOTOKAPAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ.