İlk haftada uyum desteği: KBÜ oryantasyon programları sürüyor

KBÜ'de yeni öğrencilere yönelik oryantasyon

Karabük Üniversitesi (KBÜ), yeni akademik yıla başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla hafta boyunca çeşitli birimlerde kapsamlı oryantasyon programları düzenledi. Etkinliklerde öğrencilerin merak ettiği uygulamalar, üniversitenin sunduğu hizmetler ve kampüs yaşamına ilişkin temel bilgiler paylaşıldı.

Programın kapsamı:

Oryantasyonlar; Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Yenice Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Eskipazar Meslek Yüksekokulu ve TOBB Meslek Yüksekokulu gibi farklı akademik birimlerde gerçekleştirildi. Programlarda öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştıracak uygulamalı ve bilgilendirici oturumlara yer verildi.

Katılımcılar ve anlatılan konular:

Etkinlikler Öğrenci Koordinatörlüğü ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Öğrencilere üniversitenin akademik imkanları, sosyal olanakları ve sunulan destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programlarda Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, Karabük Üniversitesi Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül birimlerin yürüttüğü çalışmalar ile öğrencilerin yararlanabileceği imkanları anlattı.

Oryantasyonların temel amacı, öğrencilerin KBÜ'nün akademik, sosyal ve kariyer imkanlarını tanımaları, üniversite yaşamına uyum sürecini hızlandırmaları ve eğitim hayatları boyunca başvurabilecekleri hizmetler konusunda bilinçlenmeleridir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) YENİ AKADEMİK YILA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ BİRİMLERDE KAPSAMLI ORYANTASYON PROGRAMLARI DÜZENLENDİ.