BEUN çaycuma yerleşkesine güneş enerjisi santrali kuruyor

beun proje çalışmalarına sahada başladı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hayata geçireceği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde sahadaki ilk kazmayı vurdu. Proje, üniversitenin yeşil dönüşüm stratejisinin somut adımlarından birini oluştururken saha düzenleme ve altyapı çalışmaları hızlandı.

teknik özellikler ve beklenen etkiler:

Sahada kurulacak santral, yaklaşık 24 bin metrekarelik alana yayılacak ve 1500 kWe (1861,2 kWp) kurulu güce sahip olacak. Tamamlandığında üretilen elektrik enerjisi ulusal şebeke üzerinden dengeleme yöntemiyle BEUN Tıp Fakültesine aktarılacak; bu sayede Tıp Fakültesinin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %25i yenilenebilir kaynaktan karşılanması hedefleniyor.

Santralin işletme ömrü yaklaşık 25 yıl olarak öngörülüyor. Proje, BEUN'un enerji maliyetlerinde düşüş sağlamasının yanı sıra karbon emisyonlarını azaltma potansiyeli taşıyor ve kampüs içinde akademik ile uygulamalı araştırmalar için canlı bir laboratuvar alanı sunacak.

finansman, koordinasyon ve kurumsal vizyon:

Proje, Dünya Bankası finansmanıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında başlatıldı. Bu koordinasyon, saha çalışmalarının planlı ve sürdürülebilir biçimde ilerlemesine katkı sağlıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, projenin üniversite ve bölge için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: 'Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için çevreci, yenilikçi ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çaycuma yerleşkemizde saha çalışmalarını başlattığımız Güneş Enerjisi Santrali yatırımı, yeşil kampüs vizyonumuzun en somut ve stratejik adımlarından biridir. İnşallah projemiz tamamlandığında Tıp Fakültemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık dörtte birini güneşten karşılayacağız. Bu sayede hem ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacak hem de karbon salımını düşürerek doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı, kendi enerjisini üretebilen ve geleceğe değer katan bir üniversite modeli inşa etmek için çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle ülkemizin yeşil dönüşüm vizyonuna katkı sunan bu önemli yatırımın Üniversitemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Bakanlığımızın yetkililerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyor; projenin hayata geçirilmesinde emek veren değerli çalışma arkadaşlarıma ise canı gönülden teşekkür ediyorum.'

BEUN yönetimi, projenin ilerleyişini izlerken eğitim ve araştırma faaliyetleriyle entegrasyonunu da önceliklendirecek. GES, yalnızca enerji üretimi sağlamayacak; öğrenci ve akademisyenlerin sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapabileceği bir saha olarak da kullanılacak.

Yerel ve ulusal kaynakların iş birliğiyle yürütülen bu yatırım, üniversitenin çevresel ayak izini azaltma ve ekonomik verimliliği artırma hedeflerine doğrudan katkıda bulunması açısından önem taşıyor.

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