Yüksekova'da itfaiye haftası öğrencilere afet ve güvenlik bilinci kazandırdı

etkinlikte neler yapıldı:

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlediği farkındalık programını öğrenci katılımıyla tamamladı. Hafta boyunca ilçe genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret eden ekipler, afet ve acil durum bilincini yaygınlaştırmaya yönelik kapsamlı çalışmalara imza attı. Final programına Yüksekova Belediye Başkanı Şoreş Diri, İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş ve okul yönetimleri de katıldı.

eğitim ve tatbikatlar:

Program süresince itfaiye ekipleri öğrencilere teşkilatın tarihi, temel görevleri ve yangın ile acil durumlarda izlenen adımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında kurtarma ekipmanlarının kullanımı anlatıldı; öğrenciler itfaiye kıyafetlerini inceledi, araç kabinlerine bindi ve uygulamalı gösterimler izledi. Müdürlük yetkilileri, hafta içinde yaklaşık 15 okula gidilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini ve öğrencilere hayati bilgiler aktarıldığını bildirdi.

itfaiyenin rolleri ve uyarılar:

İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, itfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmek olmadığını vurguladı. Akbaş, ekiplerin kazalar, hayvan kurtarma operasyonları, depremler, seller ve göçükler gibi tüm doğal afetlerde görev yaptığını; hizmetin 7/24 esasına dayandığını belirtti. Ayrıca Yüksekova'daki artan trafik kazalarına dikkat çekerek, ilçede bu yıl neredeyse haftada 3-4 kez ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalara müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi ve vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Etkinlik, öğrencilere itfaiyecilere çiçek takdim etmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu; müdürlük yetkilileri okullardan gelen tatbikat taleplerini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KAPSAMLI FARKINDALIK ETKİNLİKLERİNİ ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANLAMLI BİR PROGRAMLA TAMAMLADI.