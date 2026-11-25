Antalya'daki baba ocağına acı haber ulaştı

Eskişehir'de eğitim amaçlı gerçekleştirilen uçuş sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl için Antalya Korkuteli ilçesindeki baba ocağına acı haber verildi. Haberle birlikte evin çevresi hazırlanıp taziye kabulüne hazır hale getirildi.

taziye hazırlıkları ve destek:

Baba evi Bayatbademler Mahallesi'nde, taziye için taziye çadırı kuruldu ve ev Türk Bayrakları ile donatıldı. Mahalle sakinleri, komşular ve bölgede görevli askerler taziye için eve gelerek aileye destek verdi ve yalnız bırakmadı.

kazanın yeri ve kısa bilgi:

Olay, Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza kırıma uğrayan helikopterde Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile birlikte 4 silah arkadaşı daha şehit oldu; acı haber aileye ulaştıktan sonra taziye süreci başladı.

Mahalledeki hazırlıklar ve ziyaretler, yakın çevrenin ve görevli personelin taziyeye gösterdiği saygıyı yansıttı. Aile yakınları ve komşuların bir araya gelişi, bölgedeki dayanışmanın somut bir görüntüsü oldu.

Şehit Hava Pilot Abay Mehmet Çöl'ün baba ocağına taziye akını