İstanbul Emniyeti olayın ardından operasyon düzenledi

Mainz merkezli Alman televizyonu ZDF'nin İstanbul'da çekilen ve "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselinde yer alan çete mensuplarına ilişkin görüntüler, Emniyet güçlerinin dikkatini çekti. Yayında yer alan ve çete üyesi oldukları iddia edilen kişilere ait olduğu değerlendirilen kayıtlar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Operasyonun başlangıcı:

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, silahlı biçimde araç içinde röportaj yaptığı görülen kişilere dair görüntüler üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde suç örgütü içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 9 şüpheli belirlendi ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller ve soruşturmanın seyri:

Operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü; zanlılarla ilgili yürütülen tahkikat sürüyor.

Bu gelişme, uluslararası yayıncıların yerel suç ağlarına dikkat çekmesinin ardından kolluk kuvvetlerinin sosyal medya kaynaklı delilleri takip edip doğrudan müdahale etme yeteneğini gösteriyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve şüphelilerin örgüt içindeki rolleri hakkında ayrıntılı tespitler yapılması bekleniyor.

Alman kanalına çıkan 9 çete üyesi yakalandı