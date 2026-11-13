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İlkadım'da nergis üretimine 100 bin soğanla destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, nergis üretimini yaygınlaştırmak için İlkadım'daki üreticilere 10 dekar alana 100 bin nergis soğanı verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İlkadım'da nergis üretimine 100 bin soğanla destek

İlkadım'da nergis üretimine 100 bin soğanla destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında üreticilere destek vermeye devam ediyor. Belediye, nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışma ile bölge üreticilerine önemli bir başlangıç desteği sağladı.

Projenin hedefleri:

Uygulanan Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile amaçlanan; tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek, üreticiye alternatif gelir kaynakları sunmak ve ürün çeşitliliğini artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı destek paketleri hazırlıyor.

Saha uygulaması ve üreticinin rolü:

Proje kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen üreticilere 10 dekar alana ekim yapılması için 100 bin adet nergis soğanı dağıtıldı. Soğanlar teslim edilir edilmez üreticiler sahaya girerek dikim çalışmalarına başladı. Belediye, bu tür desteklerle tohum, fide, gübre ve tarımsal ekipman temininde de üreticilerin yanında olarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Sağlanan desteklerin kısa vadede üretimde artış sağlaması ve orta vadede üreticilerin ekonomisine katkı sunması bekleniyor. Proje, benzer projelerle birlikte tarımda çeşitliliğin yaygınlaşmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik model oluşturmayı amaçlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NERGİS YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE ALTERNATİF TARIMSAL...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NERGİS YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE ALTERNATİF TARIMSAL ÜRETİM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, İLKADIM İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE 10 DEKAR ALANDA 100 BİN ADET NERGİS SOĞANI DESTEĞİ SAĞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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