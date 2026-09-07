İlkadım'da panelvan minibüs arkadan çarptı, sürücü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerindeki minibüs hatlarının bulunduğu mevkiide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mohamed Farok Arjanı yönetimindeki 55 MA 3318 plakalı panelvan minibüs, önünde seyreden Tuncay Övecik idaresindeki 61 LC 173 plakalı SUV araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü yaralandı ve araç içinde sıkıştı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye ilk olarak motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi, ardından kara ambulansı yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve sedyeye alınarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralı, kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik akışı:

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı ve olayla ilgili tutanak tutuldu. Yetkililer, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik düzenlemeleri yapılırken olay yerinde inceleme devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

SEDYEYE ALINAN YARALI SÜRÜCÜ, KARA AMBULANSIYLA GAZİ DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.