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İlkadım'da polislere direnen üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun İlkadım'da narkotik ekiplerine direndikleri ileri sürülen G.R., babası Y.R. ve H.A., tabanca ve 11 fişekle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da polislere direnen üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. İddialara göre G.R., polisi durdurma girişimi sırasında tehdit içerikli sözler söyledi ve üzerindeki tabancayı yere attı. Babası Y.R. ise hakaret ve tehdit ifadeleriyle polise direnç gösterdi. Olay yerine gelen H.A.'nın gözaltı işlemlerine engel olmaya çalıştığı belirtildi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle üç şüpheli gözaltına alındı ve olay sırasında üç polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

ele geçirilen malzemeler ve tespitler:

G.R.'nin yere attığı tabanca ile birlikte 11 fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede tabancanın seri numarasının Ankara'da görevli bir polise ait silahın seri numarasıyla taklit edildiği tespit edildi.

mahkeme süreci ve karar:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede G.R. ve Y.R. hakkında tutuklama talebi olurken, H.A. için adli kontrol istemi sunuldu. Mahkeme, üç şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNİN DURDURMAK İSTEDİĞİ ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNİN DURDURMAK İSTEDİĞİ ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN TABANCAYI YERE ATIP POLİSLERE DİRENMESİ OLAYIYLA İLGİLİ BABA VE OĞLU İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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