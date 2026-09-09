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İlkokul sıralarında sevinç: Sultangazi 12 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı

Sultangazi Belediyesi, 2022'den beri ilkokula başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtmaya devam ediyor; bu yıl 12 bin çocuğun sıralarına hediyeler bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Emre Koç

İlkokul sıralarında sevinç: Sultangazi 12 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı

Sultangazi'de yeni eğitim yılına hediye desteği

Sultangazi Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa başlayan 12 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti. Uygulama 2022 yılından bu yana sürüyor; belediye yetkilileri, dört yıllık çalışma sonucunda toplam 58 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırıldığını açıkladı. Hediyeler, ilçedeki okullarda düzenlenen törenler ve toplu dağıtımlar yoluyla öğrenci sıralarına bırakıldı.

dağıtılan malzemeler:

İsmetpaşa İlkokulu'nda yapılan program çerçevesinde öğrencilere teslim edilen çantaların içinde beslenme çantası ile birlikte abaküs, kalemtraş, silgi, kuru boya kalemi, defterler, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik bulundu. Belediye, setlerin birinci sınıfa başlayan bir çocuğun ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

belediye başkanının mesajı:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tören sırasında eğitim desteğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Dursun, eğitime verdikleri desteği anlatırken "Biz yaklaşık 4 yıldır ilkokula başlayan bütün çocuklarımıza kırtasiye setleri, beslenme setleri, defteri, kalemi, boyaları hediye ediyoruz. İlkokula başlayan bir çocuğun ihtiyacı olan her şeyi kendilerine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun, uygulamanın aileler üzerinde de olumlu etkisi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız okullarına geldiklerinde çantalarını ve setlerini görüyorlar. Bu sene yaklaşık 12 bin ilkokula başlayan öğrencimizin tamamının masalarına bırakmış olduk" dedi. Ayrıca belediyenin, uygulamanın ilk başladığı dönemde deprem sonrası yardım kapsamındaki dağıtımları da gerçekleştirdiğini ve o dönemde Adıyaman'daki okullara da desteğin ulaştırıldığını hatırlattı.

Belediye yetkilileri, projenin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve ailelere ekonomik açıdan destek olmak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Eğitim yılının başlamasıyla birlikte dağıtımların ilçedeki tüm ilkokulların birinci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde tamamlandığı ifade edildi.

İLKOKULA BAŞLAYAN MİNİKLERE HEDİYELERİ İSMETPAŞA İLKOKULU&#039;NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA...

İLKOKULA BAŞLAYAN MİNİKLERE HEDİYELERİ İSMETPAŞA İLKOKULU'NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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