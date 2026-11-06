Dolar 50,1525 +0,06%
Euro 56,0683 -0,19%
Bist 11.297,11 -0,32%
Altın Gram 6.582,46 -0,76%
EUR/USD 1,1174 -0,39%
Brent Petrol 97,04 -1,27%
--°

İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi; Fatsa'da soruşturma sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir ikamette imalathane olarak kullanılan yerden 973 litre sahte alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi; Fatsa'da soruşturma sürüyor

İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamette el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyon, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ikametin imalathane olarak kullanıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 973 litre sahte alkol ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini bildirdi.

Uzmanlar ve kolluk birimleri, sahte alkollü içkinin tüketici sağlığı açısından oluşturduğu riske dikkat çekiyor. Bu tür operasyonların, hem kaçakçılığın engellenmesi hem de kamu sağlığının korunması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı
images

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler
images

Kuzeninin ölümüyle suçlanan şüpheli zeytinburnu'nda yakalandı
images

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

Kuzeninin ölümüyle suçlanan şüpheli zeytinburnu'nda yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi