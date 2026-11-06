İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi; Fatsa'da soruşturma sürüyor

İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamette el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyon, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ikametin imalathane olarak kullanıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 973 litre sahte alkol ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini bildirdi.

Uzmanlar ve kolluk birimleri, sahte alkollü içkinin tüketici sağlığı açısından oluşturduğu riske dikkat çekiyor. Bu tür operasyonların, hem kaçakçılığın engellenmesi hem de kamu sağlığının korunması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

ELE GEÇİRİLENLER