İmam hatip okullarının yeniden güçlenmesinde üçüncü dönem vurgusu

İlimle, irfanla 75 yıl:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yılına ilişkin Ankara Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlenen ‘İlimle, İrfanla, Başarıyla: 75 Yıl’ temalı program ve ‘6. Başarılı Örnekler Sergisi’nde konuştu. Tekin, konuşmasında imam hatip tarihine ilişkin dönüm noktalarını anlattı ve okulların bugün geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarihsel süreç ve açılış dönemleri:

Tekin, 1930’lu yıllarda tek parti döneminde imam hatip okullarının kapatıldığını, yaklaşık 17 yıl sonra 1947’de Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında başlayan tartışmaların ardından 14 Mayıs 1950 seçimlerini takiben Demokrat Parti iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı rahmetli Tevfik İleri ile Mahmut Celalettin Ökten’in çabalarıyla 1951’de imam hatip okullarının ikinci kez açıldığını anlattı. Tekin, 1990’lı yılların ikinci yarısına gelindiğinde Türkiye’de her 100 lise öğrencisinden yaklaşık 40’ının meslek lisesine, 10’unun imam hatip okullarına gittiği dönemsel verisini aktardı.

28 Şubat uygulamaları ve katsayı engeli:

Bakan Tekin, 28 Şubat 1997 sürecinde eğitim alanında uygulanan kısıtlamalara dikkat çekti. Tekin, o dönemde bir grup askerin güvenlik kurulu adı altında toplanıp ortaokulların kapatılması yönünde kararlar aldığını ve bunun yanında getirilen katsayı engeli nedeniyle imam hatip okullarının ciddi sorunlarla karşılaştığını söyledi. Bu adımların okul tercihlerine ve öğrencilerin eğitim yollarına doğrudan yansıdığını belirtti.

Konuşmasında 28 Şubat’a ilişkin ifadelerini, dönemin uygulamalarının eğitim alanında yarattığı normalleşme güçlükleri bağlamında değerlendirdi ve toplumun yaşanmış tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Güncelleme, yatırımlar ve üçüncü kurucu vurgusu:

Bakan Tekin, imam hatip okullarının yeniden güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünü özel olarak vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: ‘İmam hatip okullarını üçüncü kez açan kişi Recep Tayyip Erdoğan’dı. İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımızdır.’ Tekin, bir imam hatip mezunu olarak Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettiğini söyledi.

Ayrıca Tekin, 2014’ten itibaren imam hatip okullarında yapılan düzenlemeler ve değişikliklerin sadece bu okullarda değil, tüm okullarda akademik niteliği, kaliteyi, insan kaynağını ve fiziki altyapıyı güçlendirdiğini belirtti. Bu bağlamda eğitimdeki nicel ve nitel gelişmeleri göstermesi açısından 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki sınıf ve öğrenci-öğretmen oranları ile 2026 verilerinin karşılaştırılmasının önemine işaret etti.

Tekin, eğitimdeki dönüşümün diğer bir göstergesi olarak Türkiye’nin 2003’te OECD’nin PISA sınavına katıldığı dönemde 38 ülke arasında hiçbir alanda ilk 30’a giremediğini; buna karşın 8 Eylül’de açıklanan son sınav sonuçlarında 91 ülke içinde ilk 15’e girmiş durumda olduklarını söyledi.

Milli değerler, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefi:

Bakan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerin müfredata dahil edildiğini, amaçlarının çocuklarda kardeşlik ve birlik bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti. Tekin ayrıca terörsüz bir Türkiye hedefine değinerek toplumsal kardeşliğin yeniden inşasının ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Programda yapılan konuşmalar ve sergide paylaşılan uygulama örnekleri, imam hatip okullarının kuruluş tarihinden günümüze uzanan dönüşümünü ve eğitim politikalarındaki yönelimleri ortaya koydu. Tekin’in açıklamaları, okulların tarihsel kırılmaları, devlet politikaları ve son yıllardaki atılan adımlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağladı.

BAKAN TEKİN, İMAM HATİP OKULLARININ YENİDEN AÇILIŞININ 75. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ‘İLİMLE, İRFANLA, BAŞARIYLA: 75 YIL' TEMALI PROGRAMINA KATILDI.