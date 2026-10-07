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İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın İmranlı ilçesi Erdemşah köyünde A.Ş.'ye ait müstakil evde akşam çıkan yangın binayı kısa sürede sarıp kullanılmaz hale geldi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Yangının seyri ve müdahale:

Sivas'ın İmranlı ilçesi Erdemşah köyünde akşam saatlerinde A.Ş.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden İmranlı Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale etti; çalışmalara ayrıca iş makinesi ve traktörlerle destek verildi. Yapılan müdahalelere rağmen ev kurtarılamadı.

Can kaybı ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Köy evi yanarak kullanılmaz hale geldi

Köy evi yanarak kullanılmaz hale geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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