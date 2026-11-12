İzmir'de iş adamı Bekir Kayabaşı Urla'daki villasında ölü bulundu

Olayın tespiti ve ilk bilgiler:

İzmir'in Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında, tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı ölü bulundu. Yapılan incelemede Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı; çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı bildirildi.

Cenaze töreni:

Kayabaşı'nın cenazesi, Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Kesin ölüm sebebine ilişkin sonuçlar, adli tıp incelemesinin ardından açıklanacak.

İZMİR'DE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ŞİRKETİN SAHİBİ 72 YAŞINDAKİ BEKİR KAYABAŞI, URLA İLÇESİ İSKELE MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİ ÜZERİNDEKİ VİLLASINDA ÖLÜ BULUNDU.