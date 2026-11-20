Van Gölü'nde incelenen artış

Van Gölü'nde yaşayan endemik inci kefalinin boylarında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Koruma çalışmaları ve bu yılki düzenli yağış rejiminin etkisiyle, geçmiş yıllarda ortalama 18 santimetre civarında kalan bireylerin boyları yükseldi; saha gözlemlerinde 29-30 santimetreye ulaşan örneklere rastlandı.

Van Gölü Havzası'nda inci kefalinin korunması hem ekolojik hem de sosyoekonomik açıdan önem taşıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin geçim kaynağı olan bu türün sürdürülebilirliği için uygulanan önlemler, yapılan denetimler ve halkla yürütülen eğitim faaliyetleri sonucu olumlu bulgular vermeye başladı.

Denetimler ve uygulanan yaptırımlar:

İnci kefalinin üreme göçü nedeniyle uygulanan av yasağı her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yürürlükte oluyor. Bu dönemde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri yoğun denetim yapıyor. Edremit ilçesinde gerçekleştirilen saha kontrollerinde Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekipleri balıkçı teknelerindeki avlanma ekipmanları ile avlanan balıkların boylarını inceledi.

İl Müdürü Şişman, uygulanan denetim ve yaptırımlarla kaçak avlanmanın önüne geçildiğini belirterek 2026 yılı av yasağı döneminde yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını ve 130'dan fazla av malzemesine el konulduğunu açıkladı. Ayrıca mevzuat gereği ağ gözü açıklığının 40 milimetreden büyük olması ve avlanan inci kefalinin boyunun 18 santimetreden uzun olması gerektiği hatırlatıldı.

Artışın nedenleri ve sahadaki değerlendirmeler:

Koruma çabalarının yanı sıra bu yılki yağış rejiminin düzenli seyretmesinin balık boylarının yükselmesine katkı sağladığı ifade ediliyor. Yetkililer, av yasağı döneminde inci kefalinin tatlı sulara göç edip burada sağlıklı şekilde üremesinin ve daha sonra göle dönmesinin korunma başarısında belirleyici olduğunu vurguladı.

Sahada yürütülen incelemelerde, farklı noktalarda ortalama balık boyunun yükseldiği, bazı bireylerin ise 30 santimetree yaklaştığı tespit edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, balıkçılara kurallara uydukları için teşekkür ederek denetimlerin sadece yasağı uygulamak için değil, türün uzun vadeli korunmasını sağlamak adına devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca muhtarlar ve okullarla iş birliği içinde yürütülen eğitim programlarının da toplumsal farkındalığı artırarak yasağa uyumu güçlendirdiğini belirtti. Bu kapsamlı yaklaşımın sürdürülmesi halinde inci kefalinin gelecek nesillere aktarılmasının mümkün olacağı vurgulandı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin saha kontrolleri sezon boyunca devam edecek; mevzuata aykırı avlanma tespit edilmesi halinde 1380 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaya devam edileceği açıklandı.

VAN GÖLÜ'NDE YAŞAYAN ENDEMİK İNCİ KEFALİNİN BOYU, BAŞARILI KORUMA ÇALIŞMALARI VE YAĞIŞLARIN OLUMLU ETKİSİYLE 18 SANTİMETREDEN 30 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ.