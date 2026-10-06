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İncirliova'da tarihi köprü çevresine yeni bir tandır restoran projesi tanıtıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Dereağzı'ndaki Tandır Restoran ve Kahvaltı Salonu projesini Aydın Valisi Dr. Osman Varol'a anlattı; proje tarihi köprü çevresine değer katacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İncirliova'da tarihi köprü çevresine yeni bir tandır restoran projesi tanıtıldı

Vali Varol ve heyeti projeyi yerinde inceledi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile beraberindeki heyete Dereağzı Mahallesi'nde yapımı süren Tandır Restoran ve Kahvaltı Salonu projesi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ziyarette İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

İncelemelerin odağı: mekan ve çevre düzenlemesi

Heyet, projenin inşaat alanında yapısal düzenlemeleri ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde gördü. Yetkililer, projenin mevcut tarihi dokuyla uyumlu biçimde tasarlandığını, vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda geleneksel tandır lezzetlerini deneyimleyebileceği bir mekan olarak planlandığını vurguladı.

Başkan Kaya'nın değerlendirmesi ve teşekkür

Başkan Kaya, ziyaret sırasında proje hakkında şunları aktardı: Valimize Tarihi Çatma Köprümüz (Yunan Köprüsü) ve doğa ile iç içe bir ortamda vatandaşlarımızın geleneksel tandır lezzetlerini de deneyimleme imkanı bulacağı projemizin detaylarını aktardık. Aydın Valimiz Dr. Osman Varol’a, İncirliova’mızın geleceğine değer katacak projelerimize gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için gönülden teşekkür ediyorum. İncirliova’mız için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize yeni değerler kazandırmaya devam ediyoruz

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yerel istihdam ve turistik bir çekim alanı kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ziyaret, projenin sonraki aşamaları ve destek talepleri açısından karşılıklı görüş alışverişiyle sonlandı.

BAŞKAN KAYA, VALİ VAROL’A İNCİRLİOVA’DAKİ PROJEYİ ANLATTI

BAŞKAN KAYA, VALİ VAROL’A İNCİRLİOVA’DAKİ PROJEYİ ANLATTI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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