İncirliova'ya kültür ve ibadet merkezi: Gerenkova cemevi yükseliyor

çalışma yerinde inceleme:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Gerenkova Mahallesi'nde yapımı devam eden Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatını yerinde inceledi. İncelemeye, İncirliova Alevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamer Gündoğan eşlik etti ve projenin güncel durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı.

malzeme desteği ve çalışma aşamaları:

Projenin ilerlemesi kapsamında, Başkan Kaya'nın talebiyle Muğla Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir aracılığıyla temin edilen mermerlerin döşenmesine başlandı. Kaya, projenin yapım sürecinin başından itibaren destek verdiklerini belirterek, sağlanan katkıların önemine vurgu yaptı ve Mehmet Demir'e teşekkür etti.

projenin hedefleri ve toplumsal etkisi:

Cemevi ve Kültür Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçede vatandaşların bir araya gelebileceği, kültürel değerlerin yaşatılacağı ve toplumsal dayanışmanın güçleneceği bir buluşma noktası oluşturulması amaçlanıyor. Başkan Kaya, projenin yalnızca fiziki bir yapı olmadığını, aynı zamanda dayanışmayı güçlendirecek önemli bir eser olacağını ifade etti. Kaya, 'Gerenkova Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Cemevi ve Kültür Merkezimiz, ilçemiz için büyük önem taşıyor. İlk kazmanın vurulduğu günden bugüne kadar bu anlamlı projenin tamamlanması için ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği, kültürel değerlerimizi yaşatabileceğimiz ve dayanışmamızı güçlendirebileceğimiz güzel bir eseri İncirliova’mıza kazandırmak. Bizim anlayışımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve kardeşlik her zaman önceliklidir. İnançlarımız ve kültürel değerlerimiz etrafında birbirimize kenetlenerek ilçemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin de ifade ettiği gibi, ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.’ Cemevi ve Kültür Merkezimizin de bu birlik ve beraberliğin önemli buluşma noktalarından biri olacağına inanıyorum', dedi.

Projenin bugünkü aşamaya gelmesinde vatandaşların ve destek sunan kişi ve kurumların katkısının belirleyici olduğunu kaydeden Kaya, başta Aydın Valisi Dr. Osman Varol olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederek eserin tamamlanacağına dair inancını dile getirdi.

GERENKOVA KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR