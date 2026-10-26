Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi ve hayvan sağlığı eğitimi

Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi eğitimi

Silopi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme Kursu, teorik derslerin ardından Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde uygulamalı eğitimlerle sürüyor. Kurs, Silopi Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonunda ve "her zaman, her yerde, herkese eğitim" anlayışıyla yürütülüyor.

teorik bilgiden sahada uygulamaya:

Kurs kapsamında katılımcılar, Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nde iş güvenliği, hayvanların beslenmesi ve hayvan hastalıkları konularında teorik eğitim alıyor. Ardından eğitmenler, teorinin sahada pekiştirilmesi amacıyla köylere giderek uygulamalı dersler düzenliyor. Eğitmen Musa Kilüken saha ziyaretlerinde hayvan barınaklarını ve sürüleri inceleyerek, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunları yerinde değerlendiriyor.

çobanların deneyimi ve öğrenme süreci:

Kursa başvuranların büyük bölümünün hayvancılık konusunda deneyimli olduğu belirtiliyor. Şimalbey köyünde eğitim alan kursiyerlerden Yusuf Dökmen, haftanın belirli günlerinde Silopi'deki teorik derslere katıldıklarını, bazı günlerde ise köyde sürülerin başında uygulamalı eğitim aldıklarını anlatıyor. Dökmen, özellikle kuzularda yaşanan kayıplar ve hayvan hastalıkları konusunda pratik çözümler öğrenmek istediklerini ifade etti ve eğitmenlerin desteği için teşekkür etti.

hastalıklar, riskler ve koruyucu önlemler:

Uygulamalı derslerde hayvanlarda görülebilen hastalıkların nedenleri ve belirtileri ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Eğitimlerde brusella ve listeriosis gibi etkenlerin yanı sıra viral ve bakteriyel nedenlerin, stresin ve çevresel koşulların yavru atma gibi sorunlara nasıl yol açabileceği üzerinde duruluyor. Nemli ve ıslak zeminlerin ayak sağlığı açısından oluşturduğu riskler, hayvanların birbirleriyle temasının hastalık yayılımına etkisi ve deri sorunlarının (uyuz, mantar gibi) ayırt edilmesi gibi konular uygulamalı örneklerle gösteriliyor.

Eğitmenler, belirtilerin doğru değerlendirilmesinin ve doğru tespitin önemine dikkat çekiyor; gerektiğinde veteriner desteğine yönlendirme ve koruyucu uygulamalar öneriliyor. Kurs, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda sürü yönetimi ve arıcılık gibi konularda da eğitimlerin açılabildiğini bildiriyor.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen bu kursla amaç, hayvancılıkla uğraşanların bilgi ve deneyimlerinin eğitimle desteklenmesi; teorik bilginin sahada pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve yetiştiricilerin karşılaştıkları sorunlara yerinde çözüm aramalarına yardımcı olunması olarak özetleniyor.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA AÇILAN SÜRÜ YÖNETİMİ KURSUNDA TEORİK EĞİTİMLER SAHAYA TAŞINDI.