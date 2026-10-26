Sanatla güçlenen adımlar: Erzincan TRSM'de konser desteği

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları için düzenlenen konser ve sanat etkinliği, merkez salonunda gerçekleştirildi.

Program, Erzincan Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle yapıldı; hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, dernek temsilcileri ve merkezden hizmet alan danışanlar etkinlikte yer aldı.

etkinlikte neler yaşandı:

Dernek sanatçıları, repertuvarlarında yer alan sevilen eserleri seslendirerek salonu dolduranlara keyifli anlar yaşattı. Danışanlar ve sağlık personeli konser eşliğinde bir araya gelerek gündelik rutinin dışına çıkan bir sosyal deneyim yaşadı.

Katılımcılar arasındaki etkileşim, hem performansın hem de ortak zaman geçirmenin yarattığı olumlu atmosferle dikkat çekti.

sanatın tedaviye katkısı:

Merkez yetkilileri, ruh sağlığı hizmetlerinin tıbbi yaklaşımların yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin danışanların motivasyonunu arttırdığı, özgüven gelişimini desteklediği ve toplumsal yaşama katılımlarını güçlendirdiğini belirtti.

Program sonunda etkinliğe katkı sunan Erzincan Kültür Sanat Derneği yönetimine ve müzisyenlere teşekkür edildi. Merkez, danışanların sosyal rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikleri sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu.

ERZİNCAN'DA RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE SANAT DESTEĞİ