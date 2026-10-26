Erzincan'da rinolojide güncel cerrahi yaklaşımlar masaya yatırıldı

Erzincan'da rinoloji sempozyumu gerçekleştirildi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, farklı illerden akademisyenler, uzman hekimler ve asistan hekimler bir araya geldi. Organizasyonun açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Rektör Danışmanı Nizamettin Koçkara katıldı.

bilimsel program ve konuşmacılar:

Sempozyumun bilimsel oturumlarında, alanında tanınmış isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Programda yer alan Doç. Dr. İsmail Salçan, Prof. Dr. Yüksel Toplu ve Doç. Dr. Muhammet Dilber güncel yaklaşımlar ve vaka tartışmaları sundu. Katılımcı profili; akademisyenler, uzman hekimler ve asistan hekimler şeklinde çeşitlilik gösterdi ve farklı illerden gelen katılımcılar etkinliği zenginleştirdi.

canlı cerrahi uygulamaları ve eğitimsel katkılar:

Program kapsamında gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulamaları, sahadaki uygulamaların güncel tekniklerle nasıl entegre edildiğini göstermeyi amaçladı. Bu uygulamalar aracılığıyla güncel cerrahi yaklaşımlar ile ilgili pratik ipuçları ve klinik deneyimler hekimlere aktarıldı; interaktif tartışmalar, tedavi karar süreçlerinin değerlendirilmesine olanak sağladı.

Açılışta konuşan Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, bilimsel paylaşımın ve mesleki gelişimin önemine vurgu yaparak organizasyona katkı sunanlar ile programa katılan hekimlere teşekkür etti. Taş, Erzincan'ın böyle bir bilimsel buluşmaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sempozyum, sağlık alanındaki bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirerek güncel uygulamaların değerlendirilmesine ve hekimler arasındaki mesleki etkileşimin derinleşmesine katkı sundu.

RİNOLOJİ ALANINDAKİ GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR ERZİNCAN'DA ELE ALINDI