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Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

Isparta Belediyesi, Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde Bedesten Çarşısı yanındaki yıpranmış taban taşlarını kaldırıp zemini betonlayarak yenileme yürütüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

Isparta'da kentsel zemin yenileme çalışmaları

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde kent genelinde süren kaldırım ve taban taşı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin farklı noktalarındaki düzenlemelerle hem yıpranan alanların onarılması hem de kent merkezinin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Belediyenin üstyapı programı doğrultusunda, Bedesten Çarşısı yanında başlatılan çalışmalarda öncelik yıpranmış taban taşlarının kaldırılması ve zemin hazır hale getirildikten sonra yeni döşemelerin uygulanmasıdır. Bu uygulama, vatandaşların günlük kullanımını kolaylaştırmak ve kent merkezinin görünümünü korumak üzere planlandı.

Geçtiğimiz yıl ise Isparta Valiliği binasının ön ve arka bölümlerinde taban taşı döşemeleri yapılmış; Atatürk Parkı çevresinde yürütülen düzenlemeler de yıl içindeki çalışmalara ivme kazandırmıştı. Bu adımlar, kentin merkezi alanlarında bütüncül bir iyileştirme yaklaşımının parçası olarak değerlendiriliyor.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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