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Gençlere kariyer yolculuğunda yön veren Başiskele zirvesi

Başiskele'de düzenlenen 3. Kariyer Zirvesi, akademi ve iş dünyasını gençlerle buluşturdu; yapay zeka, meslek seçimi ve gelecek iş fırsatları konuşuldu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gençlere kariyer yolculuğunda yön veren Başiskele zirvesi

Başiskele kariyer zirvesi başladı:

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Başiskele Kariyer Zirvesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde kapılarını açtı. İki gün sürecek etkinlik, gençlerin meslek seçimi, kariyer planlaması ve geleceğin iş dünyasına hazırlanması amacıyla akademisyenleri, iş dünyasının temsilcilerini ve gençlerin ilgi duyduğu konukları bir araya getiriyor. Zirve yarın da devam edecek.

Programda kariyer planlaması ve meslek seçiminin yanısıra yapay zeka, geleceğin meslekleri, milli teknoloji hamlesi, lojistik sektörü fırsatları ve toplumsal farkındalık gibi başlıklar ele alınıyor.

Açılış oturumu ve konuşmacılar:

Zirvenin açılış oturumu "Kariyeri Planlamak" başlığıyla düzenlendi. Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce katıldı.

Açılış konuşmasında Başkan Yasin Özlü, "Hayat bir yolculuk, kariyer de bu yolculuğun önemli bir parçası. Kimimiz yolun başındayız, kimimiz epeyce mesafe aldık. Kimimiz yolumuzu arıyoruz. Kimimiz yürüdüğümüz yolda başkalarına rehberlik etmeye çalışıyoruz" sözleriyle zirvenin amacını özetledi. Özlü, katılımcılarla kurulan bağa dikkat çekerek, "Tecrübeleriyle heyecanı, birikimle, merakı, ustalarla geleceğin ustalarını adeta burada buluşturuyoruz" dedi.

Özlü, geleneksel çırak-usta ilişkisinin sadece meslek öğretmediğini, aynı zamanda çalışma ahlakı ve bakış açısı kazandırdığını vurguladı ve "Biz de bu güzel geleneği zirve formatında burada geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyeler ve oturum içerikleri:

İlk oturumda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Kariyerde Karar Vermek" başlığıyla gençlerle bir araya geldi. Büyükakın, kendi yaşamından örnekler vererek kariyer yolculuğunun her zaman düz bir plana göre ilerlemediğini, hataların ve yanlış kararların da öğrenme sürecinin parçası olduğunu anlattı.

Büyükakın gençlere özellikle "hata yapmaktan korkmayın" uyarısında bulunarak, başkalarının hayatlarını doğrudan örnek almak yerine kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve imkanlarını keşfetmelerini tavsiye etti. Başarı hikâyelerinin arkasında çoğu zaman denemeler ve yeniden yönlenmeler olduğunu vurguladı.

Zirve boyunca düzenlenen paneller ve atölyelerde gençler, sektörden isimlerle doğrudan iletişim kurma, staj ve iş fırsatlarını öğrenme imkânı buluyor; yapay zeka ve lojistik gibi alanların sunduğu kariyer yolları hakkında somut bilgiler ediniyor.

Etkinlik iki gün sürecek ve yarın yapılacak oturumlarda katılımcılar, daha odaklı atölye çalışmaları ve soru-cevap oturumlarıyla kariyerlerini şekillendirme konusunda pratik destek alma şansı yakalayacaklar.

Gençlere kariyer yolculuğunda yol gösterecek zirve

Gençlere kariyer yolculuğunda yol gösterecek zirve

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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