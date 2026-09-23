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İnebolu'da rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın 8 evi tehdit ediyor

Kastamonu İnebolu Deresökü'de Cemal Tufan'a ait evden başlayan yangın, rüzgârla büyüyerek 8 eve sıçradı; ilçe ve çevre ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnebolu'da rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın 8 evi tehdit ediyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde sabah saatlerinde, Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki 7 eve daha sıçrayarak toplam 8 evi etkiledi.

müdahale çalışmaları:

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

havadan görüntüler:

Yangının yayılımı ve tahribat, söndürme çalışmaları sırasında dronla görüntülendi. Ekipler sahada söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor, müdahale devam ediyor.

İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN VE 7 EVE SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN VE 7 EVE SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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