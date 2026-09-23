İnebolu'da rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın 8 evi tehdit ediyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde sabah saatlerinde, Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki 7 eve daha sıçrayarak toplam 8 evi etkiledi.

müdahale çalışmaları:

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

havadan görüntüler:

Yangının yayılımı ve tahribat, söndürme çalışmaları sırasında dronla görüntülendi. Ekipler sahada söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor, müdahale devam ediyor.

İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN VE 7 EVE SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.