Kardeş şehir bağlarını seramikle derinleştiriyor: Kütahya ile Pécs arasındaki yeni adımlar

kardeş şehir ziyareti ve programın özeti:

Kütahya Belediyesi heyeti, Macaristan’ın köklü kentlerinden kardeş şehir Pécs’te düzenlenen Pécs Şehir Günü kutlama programına katıldı. Organizasyon 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve etkinliklerde Kütahya’yı Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Öztaş, Zafer Bintepe ve Aziz Gündüz ile Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürü Mehmet Zenci temsil etti.

kardeşlik tarihi ve kültürel bağların vurgulanması:

Görüşmelerde, 1975 yılına dayanan kardeş şehir ilişkileri hatırlatıldı; temaslarda ayrıca iki kentin tarihsel bağlarına dair değerlendirmeler yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminden Lajos Kossuth gibi tarihsel figürlere uzanan ortak noktalardan hareketle, ilişkilerin sadece protokol bağı değil, ortak tarih ve kültüre dayanan bir dayanışma zemini olduğu vurgulandı. Pécs Belediye Başkanı Attila Péterffy ve kent yetkililerinin ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerde, karşılıklı anlayış ve uzun soluklu iş birliği hedefleri öne çıktı.

seramik mirası üzerinden somut iş birliği adımları:

Toplantılarda Kütahya’nın çini geleneği ile Pécs’in dünyaca tanınan Zsolnay seramik birikiminin bir araya getirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında hazırlanan Kültür Stratejisi Belgeleri esas alınarak; seramik sanatının uluslararası platformda tanıtılması, ortak kültürel rotaların oluşturulması ve idari tecrübe paylaşımının geliştirilmesi gündeme alındı.

Görüşmeler, eğitim, sergi değişimleri, ortak atölye çalışmaları ve kültürel tur rotalarının planlanması gibi somut başlıklara odaklandı. Bu çerçevede her iki tarafın da uzmanlık paylaşımı ve marka değerlerini ön plana çıkaracak ortak projelere öncelik verme niyeti öne çıktı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, nitelikli iş birliğinin ve ortak değerlerden güç alan kardeşlik bağlarının gelecek nesillere aktarılması ve daha da güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi. Taraflar, mevcut temaslar üzerinden ilerleyen dönemde proje teklifleri ve uygulama adımlarını şekillendirmek üzere iletişim kanallarını açık tutma kararı aldı.

KÜTAHYA İLE MACARİSTAN’IN PÉCS ŞEHRİ ARASINDAKİ KARDEŞ ŞEHİR BAĞLARI GÜÇLENİYOR