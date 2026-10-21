İnegöl kültürparkı'nda gece kazası: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'deki Hikmet Şahin Kültürparkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) idaresindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz (17) yönetimindeki 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı kaldırarak genci otomobilin altından çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kesin ölüm tespiti:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Muhammed Beşir Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

tanıkların ve ailenin tepkisi:

Olay yerinde acı haberin duyulmasının ardından gencin annesi bölgeye geldi. Anne, oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışarak, Oğlum nerede. Bir şey söyleyin sözleriyle feryat etti. Annenin çığlıkları, olay yerindekilerin tepkisini ve üzüntüsünü artırdı.

soruşturma süreci:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kaza nedeninin ve sorumluluk durumunun soruşturma sonucunda netleşeceği bildirildi.

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